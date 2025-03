Ученые открыли математический закон, управляющий поведением толпы

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотическому происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения. Открытие может революционизировать проектирование общественных пространств. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Unsplash

Команда объединила математическое моделирование на основе уравнений гидродинамики и эксперименты с добровольцами в контролируемой среде.

© Karol Bacik/AAAS

Результаты показали, что при угловом разбросе менее 13° толпа самоорганизуется в четкие полосы. Но при более 13° возникает хаотичное движение с частыми столкновениями. Эффективность потока снижается на 20-30% в беспорядочном режиме.

По словам ученых, «правило 13°» поможет проектировать более безопасные и эффективные аэропорты, вокзалы и пешеходные зоны, а также даст инструмент для управления толпой на массовых мероприятиях.