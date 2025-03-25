Ученый заявил о существовании Кракена, пожирающего корабли в океане

Легендарный морской монстр Кракен, описанный в древних сказаниях как гигантский кальмар, способный потопить корабль, оказался не столь устрашающим в реальности.

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По словам директора Института океанологии имени Ширшова РАН, доктора географических наук Алексея Сокова, это существо действительно существует, но его размеры сильно преувеличены.

“Это очень малоизученное и редкое животное”, – отмечает ученый.

В природе существуют два вида таких глубоководных созданий: антарктические кальмары и гигантские кальмары. Их ареал обитания охватывает как антарктические воды, так и северные моря.

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Несмотря на многочисленные свидетельства о встречах с этим существом и пугающие легенды о том, как оно якобы разрушает корабли своими щупальцами и утаскивает их на дно, наблюдать его в естественной среде крайне сложно. Ученым потребовались долгие два года исследований, чтобы обнаружить представителей этого вида на глубине до 2000 метров.

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