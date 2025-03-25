В РАН объяснили причину образования «спирали» в небе над Россией

Необычная спираль на небе, которую наблюдали жители России и Европы, образовалась из-за совокупности факторов при запуске спутника NROL-69, отправленного на орбиту ракетой Space X Falcon 9. Об этом в интервью ТАСС заявил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

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«Ответ, скорее всего, совпадает с первыми предположениями о сбросе топлива. При этом, похоже, и образовалась спираль в силу вращения последней ступени ракеты», — заявил он.

По словам ученого, след может напоминать «спиральную галактику», однако свечение ей не является. Он подчеркнул, что необычное свечение образовалось в верхних слоях атмосферы — выше ста километров над Землей.

Первыми об этом инциденте сообщили в газете The Sun. По данным журналистов, в ночь на 25 марта жители Великобритании, Польши и Германии, а также европейской части России заметили в небе необычное свечение в виде спиралей, похожее на «портал».

Одна из свидетельниц явления рассказала, что спирали похожи на «водоворот огней, плывущий по небу». Другие очевидцы отметили, что никогда не видели в небе ничего подобного.