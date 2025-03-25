Шимпанзе поразила ученых своими навыками

Международная команда исследователей из Оксфордского университета (Великобритания), Института Макса Планка (Германия) и других научных центров обнаружила, что шимпанзе из национального парка Гомбе-Стрим в Танзании демонстрируют удивительные инженерные навыки при создании орудий для добычи термитов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале iScience.

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Специалисты выяснили, что обезьяны не просто используют случайные палки, а сознательно выбирают растения с оптимальной гибкостью. С помощью портативного механического тестера исследователи измерили жесткость различных материалов и обнаружили, что шимпанзе предпочитают растения, которые в 2,75 раза гибче тех, что они игнорируют.

Термитники состоят из извилистых тоннелей, и только гибкие инструменты позволяют эффективно извлекать насекомых.

Также выяснилось, что некоторые виды растений (например, Grewia spp.) используются шимпанзе по всей Африке, даже на расстоянии 5000 км от Гомбе, что указывает на универсальность их «инженерных стандартов».

Исследователи предполагают, что шимпанзе обладают «народной физикой» — способностью интуитивно оценивать механические свойства материалов.

Это открытие меняет представления о когнитивных способностях животных и говорит о том, что приматы не просто копируют поведение сородичей, а понимают, какие материалы работают лучше. Молодые особи учатся, наблюдая за матерями, но также, вероятно, проверяют и выбирают материалы самостоятельно.

Изучение шимпанзе помогает реконструировать ранние этапы изготовления орудий у предков человека. Деревянные инструменты редко сохраняются в археологических находках, но принципы их создания, видимо, универсальны.

Ученые планируют изучить, применяют ли шимпанзе аналогичные принципы при создании других орудий (например, для добычи меда или муравьев). Это поможет понять, насколько глубоки их инженерные способности.