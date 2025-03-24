Марсоход Curiosity нашел возможные следы жирных кислот в одном из камней на Марсе

Международный коллектив планетологов открыл свидетельства того, что марсоход Curiosity обнаружил следы присутствия сразу трех сложных углеводородов - декана, ундекана и додекана - в толще камня "Камберлэнд", который был впервые изучен четвертым ровером NASA еще в 2013 году. Это потенциально говорит о наличии жирных кислот в осадочных породах на Марсе, пишут ученые в статье в журнале PNAS.

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"Марсоход Curiosity уже находил образцы органических молекул, которые содержали до шести атомов углерода. Теперь нам удалось обнаружить в пробах из сланцевого камня "Камберлэнд" молекулы сразу трех углеводородов - декана, ундекана и додекана. Скорее всего, они изначально присутствовали в данной породе в виде жирных кислот", - говорится в исследовании.

Такое открытие было совершено группой европейских, мексиканских и американских планетологов под руководством директора отдела изучения Солнечной системы в Центре космических полетов NASA имени Годдарда (США) Пола Махаффи при повторном изучении образцов, которые были собраны Curiosity в первые годы его работы на поверхности Марса. В это время четвертый ровер NASA изучал дно древнего пересохшего марсианского озера, которое находилось на территории кратера Гейл.

Одной из самых интересных первых находок Curiosity стал камень "Камберлэнд", в образцах из толщи которого бортовая химическая лаборатория MS3 обнаружила следы присутствия хлорбензола и тиофена, азотосодержащей и серосодержащей ароматической органики. Это открытие стало одним из первых свидетельств того, что на Марсе присутствуют сложные органические соединения, которые впоследствии были найдены четвертым ровером NASA и в других регионах кратера Гейл.

Недавно Махаффи и его коллеги разработали алгоритм обработки проб пород, который позволяет искать при помощи MS3 следы присутствия сложных углеводородов, чье возможное наличие на Марсе ранее не рассматривалось учеными. Когда планетологи изучили при помощи этого подхода старые образцы с "Камберленда", они обнаружили, что в этом фрагменте марсианских сланцев присутствуют молекулы, содержащие как минимум десять (декан), одиннадцать (ундекан) и двенадцать (додекан) атомов углерода.

Последующие опыты с аналогами марсианских пород и воздуха в лаборатории показали, что эти углеводороды, скорее всего, являются продуктами разложения более сложной органики, в том числе предельных жирных кислот с аналогичным числом атомов углерода. На Земле подобные соединения встречаются в пальмовом и кокосовом масле, однако на Марсе их источником, скорее всего, являются объекты неживого происхождения. Но ученые не исключают и того, что молекулы декана, ундекана и додекана могут иметь и биотическое происхождение.

О марсоходе Curiosity

Четвертый марсоход NASA, Curiosity, осуществил посадку на территории марсианского кратера Гейл в августе 2012 года. За последующие годы работы он получил массу сведений о химическом составе Марса, а также о его климате и погоде. В частности, он обнаружил следы присутствия в осадочных марсианских породах молекул бензола и пропана, а также получил свидетельства того, что на дне кратера Гейл в далеком прошлом существовало пресное озеро, в котором содержались соединения азота, серы и другие важные для жизни вещества.