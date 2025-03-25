Эксперт назвала сроки замены гаджетов на новые модели
Смартфон стоит обновлять каждые три-четыре года, чтобы сохранить баланс между затратами и комфортом использования. Такое мнение высказала Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы М.Видео-Эльдорадо. За этот период гаджет полностью окупает свою стоимость, а владелец успевает использовать его по максимуму. Спустя несколько лет начинают проявляться проблемы с аккумулятором, появляются ограничения в работе приложений, а технические параметры уже не соответствуют современным стандартам. Слишком частая замена может оказаться невыгодной, а длительное использование устаревших моделей снижает удобство.
Наушники, по словам Иксановой, имеют более гибкие сроки обновления, которые зависят от их типа. Проводные модели, при бережном отношении, могут прослужить свыше четырёх лет. Беспроводные устройства требуют замены чаще — через два-три года, поскольку их аккумуляторы быстрее изнашиваются. Поддержание хорошего качества звучания и надёжности устройства достигается при обновлении гаджетов в пределах двух-четырёх лет.
Следование этим рекомендациям помогает не только сохранить комфорт от использования техники, но и избежать лишних трат. Эксперт подчеркнула, что разумный подход к замене гаджетов позволяет получить максимум пользы без переплаты за излишне частые обновления.