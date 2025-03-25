Эксперт назвала сроки замены гаджетов на новые модели

Смартфон стоит обновлять каждые три-четыре года, чтобы сохранить баланс между затратами и комфортом использования. Такое мнение высказала Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы М.Видео-Эльдорадо. За этот период гаджет полностью окупает свою стоимость, а владелец успевает использовать его по максимуму. Спустя несколько лет начинают проявляться проблемы с аккумулятором, появляются ограничения в работе приложений, а технические параметры уже не соответствуют современным стандартам. Слишком частая замена может оказаться невыгодной, а длительное использование устаревших моделей снижает удобство.

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Наушники, по словам Иксановой, имеют более гибкие сроки обновления, которые зависят от их типа. Проводные модели, при бережном отношении, могут прослужить свыше четырёх лет. Беспроводные устройства требуют замены чаще — через два-три года, поскольку их аккумуляторы быстрее изнашиваются. Поддержание хорошего качества звучания и надёжности устройства достигается при обновлении гаджетов в пределах двух-четырёх лет.

Следование этим рекомендациям помогает не только сохранить комфорт от использования техники, но и избежать лишних трат. Эксперт подчеркнула, что разумный подход к замене гаджетов позволяет получить максимум пользы без переплаты за излишне частые обновления.