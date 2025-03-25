Ученые рассказали, когда на Земле начнутся климатические «петли смерти»

Климатологи предупредили о «переломных моментах» в смене метеоусловий, которые могут привести к исчезновению тропических лесов Амазонки и краху ледяного покрова Гренландии. По мнению ученых, катастрофы могут наступить уже в обозримом будущем.

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Недавние исследования показали, что крах экосистем нашей планеты может настать раньше, чем кажется: уже к 2038 году. В числе потенциальных бед — не только разрушение ледяного покрова, но и затопление прибрежных территорий.

Несмотря на то что специалисты делают большой прогресс в вопросе сохранения климата, это никак не поможет противостоять глобальному потеплению и другим погодным аномалиям.