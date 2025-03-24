AirPods Max получат поддержку lossless и сверхнизкой задержки для музыки

Apple анонсировала важное обновление для наушников AirPods Max, которое добавит поддержку воспроизведения lossless аудио с сверхнизкой задержкой. Обновление будет доступно в следующем месяце и позволит пользователям наслаждаться аудио высокого качества при прослушивании музыки.

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После обновления, AirPods Max смогут воспроизводить аудио с разрешением 24 бит/48 кГц, сохраняя полную целостность оригинальных записей. Это означает, что слушатели смогут услышать музыку так, как ее записали в студии. Также будет улучшено пространственное аудио, которое станет ещё более захватывающим и реалистичным. Пользователи Apple Music смогут наслаждаться более 100 миллионами композиций в формате lossless.

Наушники можно будет использовать для создания и микширования музыки с пространственным аудио и отслеживанием положения головы в приложениях, таких как Logic Pro. С подключением через USB-C, AirPods Max станут уникальными наушниками, которые позволят создавать и микшировать музыку с наивысшим качеством и минимальной задержкой.

Геймеры также оценят сверхнизкую задержку звука, что сделает игровой процесс и онлайн-трансляции более плавными.

Обновление будет доступно с выходом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4.