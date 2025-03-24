Крикалева назначили замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам

Космонавт Сергей Крикалев назначен заместителем генерального директора Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов назначен заместителем гендиректора по развитию промышленности.