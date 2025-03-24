Samsung выпустит умные очки на Android в этом году

Samsung планирует выпустить собственные умные очки с поддержкой технологий расширенной реальности (XR) уже в этом году. Устройство, известное под кодовым названием Haean, проходит финальную стадию разработки, а компания уделяет особое внимание удобству ношения и адаптации к разным типам лиц.

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Новые очки станут более легкой и компактной альтернативой громоздким XR-гарнитурам, таким как Apple Vision Pro и готовящийся к выходу Samsung Project Moohan. Они будут оснащены несколькими камерами и сенсорами для отслеживания движений, а в качестве процессора, вероятно, будет использоваться Snapdragon XR2 Plus Gen 2 — тот же чип, что и в гарнитуре Moohan.

По данным источников, Samsung может представить обе новинки одновременно. Умные очки Haean, по слухам, получат 12-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 155 мАч, однако окончательные характеристики пока не раскрываются.