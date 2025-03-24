Облако размером 195 световых лет обнаружили в центре Млечного пути

Астрономы с помощью телескопа Green Bank обнаружили в Млечном Пути новое гигантское молекулярное облако, которое может стать местом рождения множества звезд. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv. Это открытие — ключ к пониманию того, как звезды появляются в центре нашей галактики.

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Что такое молекулярное облако?

Молекулярное облако — это огромное скопление газа и пыли в космосе, состоящее в основном из молекулярного водорода. Если его масса превышает 100 000 масс Солнца, его называют гигантским (ГМО). Такие облака — настоящие «космические фабрики», где под действием гравитации газ и пыль сжимаются, образуя новые звезды.

Облако названное M4.7-0.8 расположено в центре Млечного Пути, в средней точке пылевой полосы бара — вытянутой структуры галактики. Пылевые полосы — это как реки, которые несут газ и пыль к центру, где материал скапливается в плотные кольца и запускает звездообразование. Облако находится на расстоянии 23 000 световых лет от нас — это примерно 218 триллионов километров.

Астрономы отметили, что размеры облака впечатляют: его длина — 195 световых лет, высота — 65 световых лет, а масса — 160 000 солнечных масс. Температура пыли в нем всего 20 Кельвинов (-253°C), что делает его одним из самых холодных объектов в межзвездной среде. Для сравнения, один световой год — это расстояние, которое свет проходит за год, около 9,5 триллионов километров.

Ученые выделили две части облака:

Nexus — яркая центральная зона, где много оксида углерода (CO), возможно, сердце активности.

Filament — узкая, нитевидная структура, как продолжение Nexus.

Также нашли два «узла» — Узел B и Узел E, где могут рождаться звезды. Узел E напоминает комету и, возможно, является испаряющейся газовой глобулой — сгустком, который теряет материал под воздействием внешних сил.

В облаке также заметили любопытную структуру, похожую на оболочку: полость в центре окружена ярким ободком из аммиака. Это может быть следствием взрыва или другого космического события — например, давления от звездного ветра, когда массивные звезды «выдувают» газ вокруг себя.

Облако M4.7-0.8 — окно в процессы звездообразования в центре галактики. Пылевые полосы бара «питают» центр Млечного Пути газом, а такие облака, как это, показывают, как этот газ превращается в звезды. Это открытие помогает понять эволюцию галактик и рождение звездных систем, подобных нашей.