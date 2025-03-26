Жители Москвы смогут увидеть частичное солнечное затмение

В субботу, 29 марта, с 14:50 по 15:10 по московскому времени жители столицы смогут наблюдать частичное солнечное затмение, сообщил Агентству городских новостей «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«В этом году будет два затмения: 29 марта и 21 сентября. Оба затмения – частичные, то есть полная ночь на Земле не наступит нигде, а Солнце просто превратится в «месяц», размер которого зависит от региона. На территории России его можно будет наблюдать в европейской части страны. Максимум события произойдет в районе 14:50–15:10 по московскому времени. Но сколь-либо заметным оно будет только на севере страны. В Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге – около 20%», – пояснил Богачев.

Он добавил, что жители столицы не смогут увидеть сонечное затмение, которое произойдет 21 сентября.