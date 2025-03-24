Стали известны подробности сбоя в работе интернет-провайдера Lovit

Инфраструктуру интернет-провайдера Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, а также России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что провайдер оказался не готов к массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены.

22 марта провайдер домашнего интернета Lovit объяснил причину массовых сбоев в работе по России DDoS-атакой. Это информацию подтвердил и Роскомнадзор. Специалисты ведомства помогали отражать кибератаку с помощью национальной системы противодействия DDoS-атакам. Однако жители домов ПИК рассказали «Газете.Ru», что перебои в работе провайдера случаются регулярно и они давно недовольны качеством услуг.