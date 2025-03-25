В России разработали новый материал для создания электроники будущего

Российские специалисты вместе с коллегами из Международного физического центра Доностии (DIPC) разработали уникальный материал, который может стать основой для квантовых технологий будущего. Этот гибрид объединил два перспективных элемента: сверхтонкий слой висмута и магнитный материал MnBi₂Te₄. Учёные обнаружили, что взаимодействие этих компонентов создаёт уникальные электронные и магнитные свойства, позволяя настраивать поведение материала и даже формировать новые квантовые состояния.

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Материалы с топологическими свойствами давно привлекли внимание учёных, поскольку они могут изолировать ток внутри себя, но проводить его по поверхности. Новый материал, созданный с использованием бислоя висмута, показывает, что добавление магнитной подложки из MnBi₂Te₄ значительно расширяет возможности таких структур. Исследования показали появление новых электронных состояний на границе между слоями, что открывает дорогу к созданию стабильных кубитов для квантовых компьютеров и спинтронных устройств, работающих на основе свойств спинов электронов.

Важным этапом работы стало использование фотоэлектронной спектроскопии, которая позволила детально изучить структуру нового материала. Результаты исследования обещают революцию в создании энергоэффективных технологий, которые будут устойчивы к внешним помехам. Учёные считают, что такие разработки помогут приблизить массовое использование квантовых технологий в жизни.