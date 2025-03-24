В работе российского интернета произошел новый сбой

В Роскомнадзоре сообщили о новом сбое в работе российского рунета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, российские пользователи столкнулись с проблемами с доступом к некоторым интернет-сервисам. При этом в Роскомнадзоре добавили, что в основном неполадки затронул те сайты, которые используют зарубежные серверы. В связи с этим в ведомстве посоветовали российским организациям пользоваться мощностями отечественных хостинг-провайдеров.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — сообщили там.

Ранее Роскомнадзор назвал причину сбоев у некоторых сервисов в России.