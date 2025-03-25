Раскрыта спрятанная в гробнице Тутанхамона 3000-летняя тайна

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году стало одной из самых знаменательных находок XX века. В Долине царей в Египте была обнаружена усыпальница юного фараона с более чем 5 тысячами бесценных сокровищ, включая его знаменитую золотую маску. Более века спустя, гробница всё еще хранит в себе нераскрытые тайны, но археологи постепенно начинают их приоткрывать.

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Египтолог из Йельского университета Николас Браун утверждает, что значимость «скромного» набора предметов в гробнице до сих пор игнорировалась. В своём же новом исследовании он объясняет истинное значение глиняных подносов и деревянных посохов, расположенных рядом с саркофагом Тутанхамона.

Выяснилось, что глиняные подносы и посохи были ключевой частью «погребального обряда Осириса», связанного с богом подземного мира в Древнем Египте.

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Тутанхамон взошёл на престол ещё юношей в 1332 году до нашей эры и умер примерно десять лет спустя в возрасте 18 или 19 лет. Хотя Тутанхамон правил всего 10 лет, он стал одним из самых известных древнеегипетских фараонов благодаря сказочным сокровищам, обнаруженным при вскрытии его гробницы британским археологом Говардом Картером в 1922 году.

Гробница Тутанхамона была наполнена огромными богатствами. Например, знаменитая золотая погребальная маска, золотая обувь, одежда, статуи, драгоценности и многое другое.

Однако глиняные подносы и четыре деревянных посоха высотой почти 1 метр, расположенные примерно в нескольких метрах от головы саркофага фараона, поначалу казались по сравнению с иными ценностями обычными предметами обихода того времени.

Первоначально считалось, что глиняные подносы имели чисто функциональное назначение и служили подставками для чего-то более ценного и интересного для учёных.

Однако теперь Николас Браун выступает за новую интерпретацию. Учёный полагает, что подносы использовались для «возлияний» – ритуального возлияния напитка в качестве подношения божеству в память об умерших.

Вероятно, в них наливали воду из Нила, поскольку считалось, что вода этой реки может помочь воскресить тело умершего.

Между тем, деревянные посохи, помещённые возле головы фараона, могли играть центральную роль в ритуальном «пробуждении» Тутанхамона. Например, в древнеегипетском мифе богу подземного мира Осирису приказывают проснуться с помощью посоха, который держат у него за головой.

Доктор Браун утверждает, что расположение подносов и посохов напоминает известный миф о пробуждении Осириса. По данным Американского исследовательского центра в Египте, самое раннее описание ритуала пробуждения Осириса относится к эпохе 19-й династии Египта (1292–1189 годы до н. э.).

Доктор Браун предполагает, что Тутанхамон первым применил этот ритуал после своей смерти.

Николас Браун напомнил, что предшественник Тутанхамона, Эхнатон, изменил религиозные верования страны, сосредоточившись на религии, сосредоточенной на Атоне (солнечный диск). Правда, после смерти Эхнатона культ Атона был предан забвению.

Египтолог из Гронингенского университета Якобус ван Дейк согласен с тем, что подносы имели ритуальное назначение, хотя неясно, что он думает о посохах. Учёный считает, что они могли представлять собой часть другого – и даже более необычного – ритуала, известного как «заклинание четырёх факелов».

В ритуале четыре факелоносца стоят по углам саркофага – действие, которое должно было провести царя через подземный мир. Затем факелы гасят в глиняных подносах, которые наполняли «молоком белой коровы».