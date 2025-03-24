У Сатурна полностью исчезли кольца

Кольца Сатурна исчезли. Как сообщает портал How To Geek, шестая планета Солнечной системы расположилась к Земле таким образом, что ее кольца стали перпендикулярны и неразличимы на фоне газового гиганта.

Сатурн вращается вокруг своей оси под углом около 26 градусов. В результате полгода к Солнцу обращено южное полушарие планеты, а еще полгода — северное. На Земле тот же переход управляет временами года. Как и у Земли, у Сатурна есть точки весеннего и осеннего равноденствия: в этот момент оба полушария обращены к светилу одинаково. В этот момент кольца выравниваются ребром к Солнцу — в результате для наблюдателя они будут выглядеть как тонкие линии.

Сейчас Сатурн еще не достиг точки весеннего равноденствия, которая приходится на 6 мая, однако пересечение плоскости колец для Земли уже наступило — в этот раз оно произошло 23 марта. Поскольку сами кольца Сатурна невероятно тонкие, всего около 100 метров, при наблюдении в эти даты они полностью исчезают. Учитывая размер газового гиганта, рассмотреть сейчас их можно с таким же успехом, как и в случае с объектом толщиной в одну сотую человеческого волоса на баскетбольном мяче.

Отметим, что само пересечение плоскости колец довольно редкое и происходит примерно раз в 14,5 лет. Следующее подобное событие произойдет в октябре 2038 года: условия наблюдения будут немного лучше, хотя Сатурн все будет достаточно близко к светилу. По-настоящему увидеть планету без ее колец удастся лишь в 2054 году — тогда оба небесных тела будут находиться от Солнца на одной стороне звездной системы.