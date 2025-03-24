Раскрыт дизайн самого мощного планшета Oppo

Компания Oppo официально подтвердила проведение презентации 10 апреля, на которой представит новую линейку смартфонов Find X8, а также планшет Pad 4 Pro, смарт-часы Watch X2 Mini и беспроводные наушники Enco Free 4 TWS для китайского рынка. В преддверии запуска компания открыла предварительные заказы на все анонсированные устройства через свой официальный веб-сайт и раскрыла дизайн новинок. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Oppo Pad 4 Pro будет доступен в нескольких конфигурациях памяти, включая 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и топовую версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Покупателям предложат три цветовых решения: Morning Light, Galaxy Silver и Space Gray. Опубликованные изображения дают первое представление о дизайне планшета: тонкие рамки вокруг экрана и вертикальный блок камеры на задней панели, включающий одинарный модуль камеры и светодиодную вспышку.

Согласно предварительным данным, Oppo Pad 4 Pro получит 13,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3.4K. Ожидается, что он станет первым в мире планшетом, работающим на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. Кроме того, устройству прочат аккумулятор емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Смарт-часы Watch X2 Mini будут представлены в трех цветовых вариантах: Morning Silver, Starry Black и Tomorrow Gold. В свою очередь, беспроводные наушники Enco Free 4 поступят в продажу в цветах Dynaudio Star Silver и Water Blue.

Oppo пока не раскрывает подробные технические характеристики смарт-часов и наушников. Однако, по имеющимся данным, Watch X2 Mini получат 42-мм циферблат, ориентированный на женскую аудиторию. Предполагается, что, помимо меньшего размера дисплея и аккумулятора, остальные характеристики Watch X2 Mini будут аналогичны старшей модели Watch X2.

Ожидается, что на мероприятии 10 апреля компания раскроет все детали о технических характеристиках новинок и объявит цены для китайского рынка.