В Италии после таяния ледника обнаружили мумию

Учёные-археологи нашли настоящую мумию и артефакты эпохи господства викингов в Европе. Пролежавшие во льдах «капсулы времени» обнаружили после таяния крупного ледника.

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Исследователь археологического музея Южного Тироля Катарина Хершель рассказала, что мумифицированные человеческие останки назвали «Ледяным человеком» из-за местности, где его нашли — в подтаявшем леднике. Вместе с человеком, второе имя которого Этци, нашли также меч викингской эпохи. Как оказалось позже, тело мужчины принадлежит человеку, который жил в медном веке.

Интересным является то, мумия была буквально законсервирована в вечной мерзлоте. Это помогло учёным детально изучить мужчины. У него сохранилось почти всё тело, а также одежда. Главным является то, что с мужчиной обнаружили древнейшее из когда-либо найденных охотничьих снаряжений.

Погибший в высокогорье был покрыт толщами снега и льда, что помогло сохранить его от хищников и падальщиков. Стечение обстоятельств привело к тому, что охотник упал в скалистую впадину — ещё один фактор, сохранивший его труп до нашего времени.

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