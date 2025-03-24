Отключение России от глобального интернета назвали «большой бедой»

В случае отключения России от глобального интернета извне у государства и компаний уйдет на адаптацию примерно полгода или год времени. Такое мнение в интервью изданию DON24 выразил руководителем IT-компании «Арт-инт» Артем Сага.

Эксперт разделил возможные сценарии, подчеркнув разницу между полным отключением интернета внутри страны и ограничением доступа извне. По его словам, первый вариант стал бы катастрофическим. Сага указал на зависимость внутренних систем, включая банковский сектор и торговые операции, от непрерывного функционирования сети. Разработчик предупредил, что полное отключение приведет к параличу транзакций и общему коллапсу.

Оценивая риски изоляции от внешнего интернета, Сага признал серьезность вызова, но выразил уверенность в способности России адаптироваться к новым условиям в течение полугода-года. Он отметил подготовку Роскомнадзора и проработку различных вариантов реагирования на подобную ситуацию. Эксперт допустил возникновение трудностей, но подчеркнул возможность преодоления кризиса.

«Если мы говорим, что отключат интернет извне, то есть нам не будет доступен, допустим, Google, какие-то другие внешние ресурсы, то будет большая беда, но я думаю, что в течение полугода-года все перестроятся», – сказал Сага.

Сага пояснил, что в случае ограничения внешнего доступа, критически важные ресурсы, серверы которых находятся в России, сохранят работоспособность внутри страны. При этом, пользователям станут недоступны зарубежные платформы, почтовые сервисы, видеохостинги и социальные сети. Внутренние сайты продолжат функционировать благодаря локализации оборудования и архитектуре сети, ориентированной на внутренний трафик. Таким образом, эксперт заключил, что узловая структура российского интернета обеспечит бесперебойную работу внутри страны даже при отключении от глобальной сети.