Ученые узнали, когда предки человека начали использовать речь

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) впервые определили период появления речи у человека, основываясь на генетическом анализе. Согласно их работе, люди развили способность говорить более 135 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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В своей работе ученые проанализировали данные 15 генетических исследований, опубликованных за последние 18 лет. Особое внимание уделили работам, которые содержали информацию о вариациях ДНК предков человека. Это позволило установить, когда произошло разделение человечества на генетически разные группы.

Ученые рассказали, что самое раннее генетическое разделение произошло около 135 тысяч лет назад, когда сформировалась группа койсанских народов, предки которых до сих пор живут в Южной Африке и используют «щелкающие» языки. Эти популяции обладают генетической уникальностью, однако все человеческие группы, независимо от происхождения, имеют одинаковую способность к речи. Это позволяет заключить, что язык появился еще до первого генетического разделения.

Отмечается, что появление способности говорить не означает, что люди начали общаться словами сразу. Сначала развилась внутренняя мыслительная система, которая позднее преобразовалась в средство коммуникации.

Предшествующим важным этапом в эволюции речи был культурный скачок, произошедший около 100 тысяч лет назад. Люди начали создавать символические предметы, такие как украшения из ракушек и геометрические узоры на страусовых яйцах. Эти археологические находки свидетельствуют о том, что развитие речи оказывало влияние не только на общение, но и на мышление людей.

Человеческий язык, как отметили ученые, уникален благодаря способности выражать сложные мысли с помощью слов и грамматических структур, чего не способны делать животные. Вопрос о том, как именно развивался язык, остается открытым: одни ученые считают, что он эволюционировал постепенно, другие склоняются к версии его резкого появления.