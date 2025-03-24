РКН удалил или заблокировал почти 4 млн ссылок на пиратский контент

Почти 4 млн ссылок на пиратский контент заблокировано или удалено с 2013 года.

Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"На текущий момент с 2013 года пиратский контент удален или заблокирован на более 3,9 млн интернет-ссылок. При этом одновременно с блокировкой законодательство предусматривает исключение пиратского контента из поисковой выдачи. По сути, он пропадает из российского инфополя", - сказал он на круглом столе "Защита прав потребителей цифрового контента: возможности и вызовы" в Совете Федерации.

Помимо законодательного регулирования, предусмотрены и механизмы отраслевого саморегулирования, напомнил Зайцев.