РКН удалил или заблокировал почти 4 млн ссылок на пиратский контент

Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 4 млн ссылок на пиратский контент
Почти 4 млн ссылок на пиратский контент заблокировано или удалено с 2013 года.
Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
"На текущий момент с 2013 года пиратский контент удален или заблокирован на более 3,9 млн интернет-ссылок. При этом одновременно с блокировкой законодательство предусматривает исключение пиратского контента из поисковой выдачи. По сути, он пропадает из российского инфополя", - сказал он на круглом столе "Защита прав потребителей цифрового контента: возможности и вызовы" в Совете Федерации.
Помимо законодательного регулирования, предусмотрены и механизмы отраслевого саморегулирования, напомнил Зайцев.
"В ноябре 2018 года на площадке Роскомнадзора был подписан меморандум между правообладателями и интернет-сервисами. Правообладатели, подписавшие данный меморандум, имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений, направляя данные в Реестр пиратских копий контента отечественных правообладателей. На текущий момент из результатов поисковой выдачи удалено порядка 370 миллионов ссылок", - добавил он.