Астрономы нашли новый способ, как обнаружить жизнь на планетах с водой

Недавнее исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, предлагает новый метод поиска жизни за пределами Земли. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде описали, как с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» можно обнаруживать газы в атмосферах экзопланет, которые ранее редко рассматривались в поиске внеземных цивилизаций.

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Эти газы, названные метилгалогенидными, содержат метильную группу — атом углерода, связанный с тремя атомами водорода — и присоединенный к атому галогена, например, хлора или брома.

На Земле метилгалогениды производятся бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями. Однако в атмосферах экзопланет, особенно тех, что вращаются вокруг маленьких красных звезд, их концентрация может быть значительно выше. Эти миры, несмотря на то что они не пригодны для дыхания человеком, могут поддерживать жизнь микробов, способных вырабатывать такие газы.

Метилгалогениды хорошо поглощают инфракрасное излучение, поэтому их легче обнаружить с помощью инфракрасных датчиков по сравнению с газами, такими как кислород или метан.

Исследователи также отмечают, что время, необходимое для их обнаружения, составляет всего около 13 часов, что существенно сокращает затраты на наблюдения.

«В настоящее время кислород трудно или невозможно обнаружить на планетах, похожих на Землю. Однако метилгалогениды на таких мирах предоставляют уникальную возможность для обнаружения жизни с использованием существующих технологий», — пояснила Микаэла Леунг.

Метилгалогениды могут стать важным признаком наличия жизни, особенно на планетах, где атмосферный шум и технические ограничения телескопов затрудняют обнаружение других сигналов.

Эдди Швитерман, астробиолог Калифорнийского университета в Риверсайде и соавтор исследования, добавил:

«Если мы начнем находить метилгалогениды на нескольких планетах, это будет означать, что микробная жизнь распространена по всей Вселенной. Это изменит наше понимание распределения жизни и процессов, которые приводят к ее зарождению»

Хотя «Джеймс Уэбб» в настоящее время является лучшим инструментом для такого поиска, будущие телескопы, например европейская миссия LIFE, запланированная на 2040-е годы, могут упростить обнаружение этих газов еще больше.

Важность этого исследования заключается не только в разработке нового метода обнаружения жизни, но и в расширении нашего понимания о разнообразии условий, при которых может существовать жизнь. Получение данных о метилгалогенидах в атмосферах экзопланет позволит астрономам лучше оценить вероятность существования микробной жизни в условиях, радикально отличающихся от земных.