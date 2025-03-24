Google наделила смартфоны зрением

Google начала развертывание функций Project Astra (признан в РФ иностранным агентом) для Gemini Live, позволяющих нейросети видеть экран смартфона и использовать его камеру в режиме реального времени. О старте этой программы было объявлено еще в рамках выставки технологий в Барселоне MWC 2025 в начале марта, но пользователи начали получать доступ к новым функциям только сейчас. Об этом сообщает издание 9to5Google.

На момент публикации новости в 9to5Google нашли по меньшей мере одного пользователя Android, который активировал оверлей Gemini и увидел новую кнопку «Поделиться экраном в Live» над существующим меню с предложением «Спросить об экране» и полем «Спросить Gemini». При использовании этой функции пользователь может поделиться с ИИ изображением экрана своего смартфона.

Этот же пользователь получил доступ к новым возможностям камеры в режиме реального времени, позволяющим взаимодействовать с окружающим миром при помощи ИИ. Для активации этой функции необходимо открыть полный интерфейс Gemini Live и запустить видеотрансляцию. В правом нижнем углу имеется кнопка для переключения на фронтальную камеру.

Сообщается, что запуск новых функций был проведен на смартфоне Xiaomi и аккаунте Google с подпиской One.

Ранее в марте Google заявлял, что Astra будет доступна подписчикам Gemini Advanced (тариф AI Premium от $20 в месяц) и устройствам с Android в целом (версии ОС не уточнялись).