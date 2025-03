Эксперты сравнили Google Pixel 9a и Galaxy S24 FE

Эксперты Gizmochina решили провести интересное сравнение, столкнув два недорогих смартфона — Galaxy S24 FE и Pixel 9a.

Оба устройства ориентированы на массовый рынок, но предлагают разный подход. Samsung делает ставку на премиум-дизайн с корпусом из стекла и алюминия, мощную тройную камеру с телевиком и функции вроде DeX и беспроводной зарядки.

Pixel 9a, напротив, предлагает пластиковый корпус, более простую камеру без оптики, но берёт чистым Android, обновлениями с первого дня и фишками вроде Circle to Search, Best Take и Live Translate.

У Galaxy — 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковым уровнем яркости 1900 нит. У Pixel — 6,3-дюймовый P-OLED с той же частотой, но ярче (до 2700 нит). У Google также чуть больше батарея (5100 мАч против 4700 мАч), но у Samsung есть беспроводная и обратная зарядка.

Оба устройства получат 7 лет обновлений, но у Pixel они прилетают сразу.

В итоге выбор зависит от приоритетов: если нужен функционал, дизайн и универсальная камера — берите Galaxy S24 FE. Если цените ИИ, автономность и «чистый» Android — Pixel 9a лучше.