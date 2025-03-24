Топовый чип Snapdragon провалил тест AnTuTu

В Cети появились новые подробности о флагманском процессоре Snapdragon 8s Elite, который Qualcomm пока официально не представила.

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Чип уже протестировали в AnTuTu, где он набрал всего лишь 2 млн баллов — достаточно скромный результат.

Snapdragon 8s Elite будет производиться по 4-нм техпроцессу и получит следующую архитектуру: одно ядро Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 3,01 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 2,8 ГГц и два энергоэффективных Cortex-A520 на 2,02 ГГц. За графику отвечает GPU Adreno 825.

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Несмотря на громкое название, 8s Elite ближе по характеристикам к Snapdragon 8s Gen 3, чем к топовому Snapdragon 8 Elite с 3-нм техпроцессом и ядрами Oryon.

Тем не менее, новый чип показывает отличную производительность и может стать хитом в смартфонах с хорошим соотношением цены и мощности.