В ЕС массово отказываются от Amazon, Google и Microsoft

Спрос на услуги местных провайдеров облачных услуг увеличился в ЕС, поскольку местные клиенты отказываются от сервисов Amazon, Google и Microsoft, в том числе по соображениям безопасности. Об этом сообщил журнал Wired со ссылкой на источники.

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В частности, европейские компании Exoscale и Elastx, предоставляющие облачные услуги, за последние две недели отметили рост числа пользователей, желающих отказаться от сервисов американских провайдеров, при этом некоторые из них уже начали переходить на европейские решения.

"Спрос увеличился по всей Европе", - сообщил журналу генеральный директор швейцарского хостинг-провайдера Exoscale Матиас Нёбауэр.

По мнению Йоакима Омана, главы шведского провайдера облачных услуг Elastx, в ЕС опасаются, что "США с Европой больше не в одной команде". Эта неопределенность заставляет частных лиц или организации "искать альтернативы".

"В ЕС очень хотят снизить риски и избавиться от чрезмерной зависимости от американских технологических компаний, поскольку есть опасения, что они могут быть использованы против европейских интересов", - сказала изданию научный сотрудник Стэнфордского центра киберполитики и бывший депутат Европейского парламента Мариетте Шааке.

При этом журнал указывает, что провайдерам из ЕС трудно конкурировать с американскими облачными решениями Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services. Собеседники агентства считают, что на отказ от использования этих сервисов у клиентов в ЕС "могут уйти годы".