Пластиковые Apple Watch могут не попасть в продажу

Apple может отказаться от идеи выпустить удешевленную пластиковую версию Apple Watch SE.

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Как пишет Марк Гурман в свежем выпуске Power On, внутри компании возникли разногласия: дизайн-команда недовольна внешним видом, а производственный отдел не смог добиться значимого снижения себестоимости по сравнению с алюминиевыми моделями.

О планах выпустить Apple Watch SE в пластиковом корпусе для детей и начинающих пользователей сообщалось уже давно. Упрощенная конструкция должна была сделать часы доступнее, но после осенней презентации 2024 года стало ясно, что проект столкнулся с трудностями.

Тогда Гурман говорил о «проблемах с качеством и затратами», но теперь уточняет: проект находится под угрозой отмены.

Последнее обновление линейки SE было более двух лет назад, и нынешняя модель уже ощущается устаревшей. Однако пластиковая версия, судя по всему, может так и не выйти на рынок.