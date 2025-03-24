Немецкая компания проведет первый пуск ракеты Spectrum

Немецкая компания Isar Aerospace приготовилась провести первый запуск своей ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии уже 24 марта. Об этом сообщает издание NSF.

© Isar Aerospace / YouTube

Попытка запуска Spectrum состоится не ранее 24 марта в 14:30 московского времени. Окно для старта будет открыто в течение трех часов.

Издание пишет, что миссия Going Full Spectrum станет первой попыткой орбитального запуска с территории Европы, не считая стартов, проводимых с Британских островов и территории России.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что первый пуск германской ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии состоится в период с 20 по 30 марта.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.