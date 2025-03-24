Анонсирован новый планшет Honor с большой батареей

Honor представила свой новый планшет Pad X9a, и он уже поступил в продажу. Экран у планшета 11,5 дюйма с разрешением 2508×1504 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 400 нит.

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За работу отвечает процессор Snapdragon 685 от Qualcomm — он не самый топовый, но справится с повседневными задачами. Памяти 8 ГБ, а хранилище — 128 ГБ. Батарея на 8300 мАч, а зарядка на 35 Вт.

Камеры простые: 5 мегапикселей спереди для видеозвонков и 8 мегапикселей сзади для фото. Звук идёт через четыре динамика. Планшет поддерживает стилус и Bluetooth-клавиатуру, но работает только с Wi-Fi, без SIM-карты. Цена пока не объявлена.