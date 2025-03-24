Ученые изучили, как пребывание в космосе сказывается на волосах

При длительном пребывании в условиях невесомости у человека повышается активность генов, замедляющих рост волос. Микрогравитация также может усилить окислительный стресс в клетках волосяных стержней, способствуя их поседению. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование Японского агентства аэрокосмических исследований.

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По словам ученых, именно эти процессы могли послужить причиной заметного изменения внешности астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Они отправились на орбиту Земли 5 июня на восемь дней, но в итоге провели в космосе 286. Космический корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции с астронавтами на борту 18 марта 2025 года.

Члены экипажа не только заметно похудели, но и утратили естественный цвет волос. Некоторые исследования показали, что микрогравитация приводит к повреждению пигментных клеток волос в ходе окислительного стресса», что является потенциальной причиной их поседения.

Интернет-пользователи также отметили, что во время экспедиции волосы астронавтов значительно поредели. По словам доктора Масахиро Терады, ученого из Японского агентства аэрокосмических исследований, во время долгого пребывания в невесомости у людей повышается активность генов FGF18, ANGPTL7 и COMP, замедляющих деление клеток в волосяных фолликулах. Такие генетические изменения могут привести к истончению и выпадению волос.

Японские ученые также предположили, что при полном «переселении» в космос люди как вид могут полностью утратить волосы. При этом, вероятнее всего, быстрее этот процесс будет проходить у мужчин.