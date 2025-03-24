Представлен модульный ноутбук Adapt X со съемной клавиатурой

Компания Compal Electronics показала концептуальный ноутбук Adapt X — модульное устройство для бизнеса, созданное «с прицелом на долгий срок службы и снижение электронных отходов».

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Модель доступна в вариантах с 14- и 16-дюймовыми экранами, оснащена интерфейсами USB-C и модульным хабом, который можно настраивать под задачи с помощью сменных блоков, включая ИИ-модули.

Одной из фишек стала съемная дополнительная панель, которая может использоваться как второй дисплей: её можно разместить горизонтально для мультизадачности или поднять вертикально для расширения рабочего пространства.

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Также Adapt X получил тонкую отсоединяемую клавиатуру, благодаря чему ноутбук можно использовать в режиме планшета. Конструкция адаптирована под замену или апгрейд отдельных компонентов, что уменьшает стоимость владения и делает устройство более экологичным.

Отметим, что проект уже получил награду iF Design Award 2025.