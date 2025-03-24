Хакеры научились следить за россиянами через зубные щетки

Российские пользователи «умных» зубных щеток стали мишенью киберпреступников. Злоумышленники научились взламывать системы «умного дома», чтобы создавать ботнеты — сети зараженных устройств — для добычи криптовалюты и слежки за пользователями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД России.

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По данным полиции, кибермошенники интегрируют бытовые приборы в единую сеть, инфицированную вредоносным программным обеспечением. Такая инфраструктура используется для организации DDoS-атак, генерации цифровых денег, а также для несанкционированного доступа к камерам видеонаблюдения.

В МВД подчеркивают, что взлом может преследовать и более коварные цели. Например, преступники могут использовать данные с «умных» зубных щеток и датчиков температуры для определения присутствия хозяев дома, что может предшествовать ограблению.

В связи с выявленной угрозой, ведомство настоятельно рекомендует гражданам ответственно подходить к выбору центральной системы «умного дома», отдавая предпочтение продукции известных брендов. При установке новых гаджетов особое внимание следует уделить созданию сложных и уникальных паролей. Кроме того, специалисты советуют изменить стандартное имя Wi-Fi сети и регулярно проверять наличие обновлений программного обеспечения для всех подключенных устройств, чтобы своевременно устранять уязвимости.