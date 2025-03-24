Huawei представила умные телевизоры с HarmonyOS и ИИ

Huawei запустила новую серию телевизоров Smart TV S6 Pro, которые работают на системе HarmonyOS 4.3 и оснащены функциями с искусственным интеллектом (ИИ). Линейка включает четыре модели с экранами 65, 75, 85 и 98 дюймов.

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Телевизоры S6 Pro стали на 36% тоньше, чем прошлые модели Huawei, и весят меньше. Экран с разрешением 4K, а алгоритм Honghu AI помогает точно настроить свет и тени. Звук тоже на уровне: два динамика по 10 Вт, два твитера по 10 Вт и сабвуфер на 25 Вт.

Главное новшество — это ИИ. Функция SearchEasy позволяет быстро искать фильмы, задавать вопросы или даже сочинять стихи. Телевизор «чувствует», когда вы рядом: он включается, если вы вошли в комнату, и выключается, когда уходите, чтобы экономить энергию. Есть ещё защита глаз для детей, предупреждения о неправильной осанке и камера для видеозвонков.

Цены:

65 дюймов: 6499 юаней (75 000 рублей)ё

75-дюймов: 8999 юаней (104 000 рублей)

85 дюймов: 10 999 юаней (127 000 рублей)

98 дюймов: 16 999 юаней (197 000 рублей)

Официальные продажи стартуют 3 апреля 2025 года