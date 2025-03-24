Perseverance обнаружил «марсианскую чернику»

На Марсе обнаружены необычные сферические образования. Марсоход Perseverance зафиксировал скалу, состоящую из сотен крошечных сфер диаметром около миллиметра. Находка сделана в районе Broom Point на склонах холма «Ведьмы Хейзел» в кратере Джезеро, сообщается в пресс-релизе НАСА.

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Сферулы имеют разную форму: одни почти идеально круглые, другие вытянутые или с неровными краями. Некоторые из них даже содержат крошечные отверстия. Ученые НАСА пытаются выяснить их происхождение.

Подобные находки уже фиксировались на Марсе. В 2004 году марсоход Opportunity обнаружил «марсианскую чернику» — сферические образования, которые, как выяснилось, сформировались под воздействием воды. Позже марсоход Curiosity нашел аналогичные структуры в кратере Гейла.

Существует несколько гипотез о происхождении сферул в «Заливе Святого Павла»:

Конкреции — минералы могли осаждаться из воды в пустотах горных пород, что подтверждало бы существование жидкой воды в прошлом Марса.

Расплавленные капли породы — сферулы могли образоваться при вулканическом извержении или ударе метеорита, когда расплавленный материал быстро затвердел в виде капель.

Ученые пока не могут выяснить точной причины происхождения таких необычных камней. Если сферулы действительно связаны с водой, это станет дополнительным доказательством существования в прошлом обитаемой среды на Марсе. Если же они имеют вулканическое или ударное происхождение, это поможет ученым лучше понять историю планеты и катастрофические процессы, которые на ней происходили.

Сейчас команда Perseverance анализирует данные, чтобы выяснить, связаны ли сферулы с одним из темных слоев пород, ранее зафиксированных с орбиты. Ученые НАСА надеются, что это открытие поможет в дальнейшем изучении геологической истории Марса.