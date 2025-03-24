Инсайдер назвал сроки выхода iPhone Fold

Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone уже в следующем году. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Ожидается, что предполагаемый iPhone Fold будет выполнен в форм-факторе «книжки», как Samsung Galaxy Z Fold6, и предложит пользователям большой складной дисплей. Согласно источнику, при разработке складного iPhone компания планирует применить технологии, заложенные в сверхтонком iPhone 17 Air, запуск которого ожидается осенью 2025 года.

iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном в истории бренда с толщиной корпуса всего 5,5 мм — такая же толщина ожидается в складном смартфоне в разложенном виде. Для достижения этих параметров инженеры Apple пошли на компромиссы в области камер и динамиков, сохранив при этом продолжительную автономность и флагманскую производительность.

Новый складной смартфон Apple войдет в линейку iPhone 18. По слухам, устройство получит 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний складной дисплей. Ориентировочная стоимость новинки составит около $2000, а объемы производства на старте будут ограничены из-за технологической сложности.