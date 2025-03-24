Старшеклассник случайно обнаружил «световое эхо» черной дыры

Даже после того, как черная дыра в центре галактики перестает быть активной, ее призрак можно увидеть в окружающих газовых облаках, светящихся остаточным излучением, подобно клубам дыма от уже погасшего пламени. Астрономы называют эти космические следы «световым эхом».

© Julian Shapiro/Chilescope T1

Именно его и обнаружил 17-летний Джулиан Шапиро, изучая космос в поисках остатков сверхновых.

«Внешние области газа ионизируются сверхмассивной черной дырой, что приводит к появлению этого эха», — объяснил он, представляя свое открытие на Глобальном саммите по физике Американского физического общества 20 марта.

Юный астроном-любитель, принимающий участие в международных конференциях, учится в школе Далтона в Нью-Йорке.

Изначально он изучал данные обзора DECaPS2 — каталога южной галактической плоскости, полученного с помощью камеры темной энергии Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, — чтобы найти следы взорвавшихся звезд в остатках сверхновых и планетарных туманностях.

Однако сосредоточившись на одном из таких объектов, старшеклассник обнаружил, что его структура не соответствует характерным для остатков сверхновых тонким нитям, и признаков самой сверхновой в его центре нет.

Объект, который Шапиро считает световым эхом, расположен в области, где могут находиться сверхмассивные черные дыры. Используя данные Южноафриканского большого телескопа, он обнаружил высокое содержание кислорода и ионизированной серы в этом месте, что указывает на ударные процессы. Все эти признаки свидетельствуют о том, что находка может быть послесвечением ныне спящей черной дыры, которая ранее излучала радиацию, ионизировавшую окружающий газ, и он продолжает светиться даже после того, как она успокоилась.

Эпическое эхо

Шапиро оценивает диаметр светового эха примерно в 150 000–250 000 световых лет — в 1,5–2 раза больше ширины всей галактики Млечный Путь. И если его оценки подтвердятся — это может быть крупнейшее световое эхо из когда-либо обнаруженных.

«Этот объект занимает большую площадь на небе, что немного упрощает получение его подробных изображений», — доволен астроном.

По словам Саши Плавина, исследователя черных дыр из Гарвардского университета, такое космическое эхо поможет нам лучше разобраться в поведении черных дыр в центрах галактик.