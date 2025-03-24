В Китае обнаружен пугающий скелет с красными зубами

Археологи обнаружили в долине реки Турфан необычное захоронение возрастом более четырех тысяч лет. В одной из 30 гробниц был найден пугающий женский скелет с ярко-красными зубами. Согласно исследованию, опубликованному в Archaeological and Anthropological Sciences, это первый зафиксированный случай использования токсичной киновари (сульфида ртути) для окрашивания зубов.

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Исследование показало, что на момент смерти женщине было 20–25 лет. Радиоуглеродный анализ датирует захоронение 2200–2050 годами до н.э. Рядом с телом нашли золотую серьгу, кожаную обувь, керамику и костяные гребни. Судя по редкости киновари и составу погребальной утвари, исследователи допускают, что женщина могла принадлежать к элите. Однако аналогичных обрядов с окрашиванием зубов киноварью археология пока не знает.

Среди возможных версий — ритуальная практика. Ученые сравнивают находку с мумиями из пустыни Такла-Макан, обнаруженными в начале XX века. Там были захоронены женщины с киноварными украшениями и ритуальными предметами, которых прозвали «ведьмами пустыни». Однако у них не было следов пигмента на зубах.

Археологи не исключают, что женщина могла быть жрицей или шаманкой, а обряд — частью неизвестной религиозной практики. В настоящее время ученые продолжают проводить раскопки.