Названы альтернативы Google Pixel 9a

Google недавно представил Pixel 9a — недорогой смартфон с хорошей камерой и долгой поддержкой обновлений. Но что, если он вам не подходит? Может, хочется чего-то другого по дизайну, мощности или цене? В Сети собрали несколько альтернатив, которые стоит проверить.

© Google

Первый в списке — Samsung Galaxy S24 FE. У него большой 6,7-дюймовый экран с яркими цветами и частотой 120 Гц. Корпус прочный, из стекла Gorilla Glass Victus+, а не пластика, как у Pixel 9a. Камера с зумом 3x делает его интереснее для фото, а батарея на 4700 мАч поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

© Samsung

Дальше — OnePlus 13R. Он мощнее благодаря чипу Snapdragon 8 Gen 3, который тянет любые игры и задачи. Экран 6,78 дюйма с яркостью до 4500 нит — один из лучших. Батарея 6100 мАч с зарядкой 80 Вт. Но нет беспроводной зарядки, как у Pixel.

© OnePlus

Ещё один вариант — Nothing Phone 3a Pro. У него стильный дизайн с LED-глифами на задней панели и экран 6,77 дюйма. Камеры три: основная 50 Мп, зум 3x и широкоугольная. Батарея 5000 мАч с зарядкой 50 Вт. Это бюджетный, но необычный телефон.

© Nothing

Каждый из них хорош по-своему. Выбирайте, что вам ближе: мощность, камера или цена.