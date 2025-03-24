В Австралии найден новый вид ос-паразитов

В Австралии школьники помогли открыть новые виды ос. Это произошло благодаря проекту «Исследователи насекомых», где дети из 30 школ в разных уголках страны учились находить и изучать насекомых.

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Вместе с экспертами они поймали больше тысячи ос и обнаружили, что некоторые из них — совершенно новые для науки. Проект начался в 2022 году — школьники из штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Западная Австралия поставили ловушки у своих школ. Они искали ос-паразитов — это такие насекомые, которые откладывают яйца в других жуков, помогая держать их численность под контролем. Среди находок оказалось 94 вида, и целых девять из них никто раньше не видел. Дети даже придумали названия: например, одна оса стала Apanteles darthvaderi — из-за того, что она «похожа на тёмную сторону силы», а другая — Coccygidium mellosiheroine, что значит «медовый герой».

Учёные говорят, что таких ос может быть гораздо больше, просто их никто не искал.