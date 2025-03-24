Зонд NASA пролетел сквозь солнечную корону на скорости 692 000 км/ч

Зонд NASA под названием Parker Solar Probe снова удивил всех: он пролетел совсем близко к Солнцу — всего в 6,1 миллиона км от его поверхности — и развил скорость в 692 000 километров в час. Это произошло во время его 23-го облёта звезды. На такой скорости он мог бы долететь от Земли до Луны примерно за полчаса.

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Parker пролетел через корону — горячую внешнюю оболочку Солнца, где температура достигает миллионов градусов. Его задача — собрать данные о солнечном ветре, магнитных полях и частицах, которые летят от Солнца. Учёные ждут эту информацию, чтобы понять, почему корона такая горячая и как работают солнечные вспышки, влияющие на Землю.

Зонд защищён специальным щитом толщиной 11,5 сантиметра. Внутри он остаётся почти холодным, чтобы приборы могли работать. Последний раз зонд был на связи 16 марта, а теперь он отправит новые данные 25 марта. Это уже второй раз, когда он подлетает так близко к Солнцу — первый был в декабре 2024 года.