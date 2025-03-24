Китайская Tencent представила новую модель ИИ

Китайская Tencent, известная играми и соцсетью WeChat, запустила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) — Hunyuan-T1. Это произошло на фоне острой конкуренции в Китае, где местные фирмы стараются обогнать друг друга в разработке умных технологий. Hunyuan-T1 — это улучшенная версия, которая умеет быстро думать и выдавать точные ответы.

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Tencent говорит, что их новая модель работает быстрее и лучше понимает длинные тексты, чем многие конкуренты. Ещё она меньше галлюцинирует — это проблема, когда ИИ выдаёт выдуманные факты вместо правды. Основой для Hunyuan-T1 стала другая модель компании — Hunyuan Turbo S, которую показали недавно. Теперь её доработали, чтобы она могла соперничать с такими лидерами, как DeepSeek R1 и западными разработками.

Компания уже добавила Hunyuan-T1 в свой чат-бот Yuanbao.