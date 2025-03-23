Apple работает над умными часами с камерой и искусственным интеллектом

Apple разрабатывает новые версии часов Apple Watch, которые будут оснащены камерами и функциями искусственного интеллекта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Согласно источнику, в основе будущих часов лежит концепция ИИ-функции Visual Intelligence, дебютировавшей в iPhone 16, которая помогает пользователям распознавать окружающую среду и объекты с помощью камеры. Apple намерена интегрировать эту функцию в фирменные часы, чтобы устройства могли «видеть» окружающий мир и предлагать пользователю более точные данные с помощью ИИ.

«Сегодня эта функция не так популярна, отчасти потому, что она работает только на iPhone 16. С выходом iOS 18.4 в следующем месяце она должна стать более востребованной. Тогда Apple добавит эту функцию на iPhone 15 Pro и сделает ее доступной как в «Центре управления», так и добавить ее на кнопку «Действия»», — пишет Гурман.

Предполагается, что камеры будут встроены в модели Apple Watch Series и Ultra: в первых они разместятся на экране, как фронтальная камера в iPhone, а в моделях Ultra — на боковой панели. Однако, как отмечает Гурман, выпуск таких часов может занять продолжительное время.