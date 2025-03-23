В США оценили последствия сокращения отдела киберзащиты

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) оказалось в центре странных событий, которые могут повлиять на защиту страны страны от хакеров. Недавно Департамент повышения эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, начал «экономить» деньги, сократив контракты красных команд CISA — групп, которые ищут слабые места в системах, притворяясь хакерами.

© Ferra.ru

Красные команды важны, потому что они проверяют безопасность важных объектов, таких как электростанции или больницы, и помогают подготовиться к настоящим атакам. Но DOGE уволило больше сотни специалистов, включая опытных «хакеров», работавших по контрактам. Один из них, Кристофер Ченовет, написал в LinkedIn, что его команду и ещё одну распустили за неделю.

CISA заявило 12 марта, что их красные команды всё ещё работают «без перерыва». Но эксперты, вроде Дипака Кумара из компании Adaptiva, сомневаются: если людей стало меньше, смогут ли они так же хорошо защищать страну? Ведь в конце 2024 года красные команды выпустили большой отчёт о слабых местах в инфраструктуре США, который в итоге помог многим компаниям. Теперь, если CISA ослабнет, бизнесам и властям придётся самим искать способы защиты от киберугроз, а это дорого и сложно.

Пока неясно, как всё обернётся, но ситуация заставляет задуматься о будущем кибербезопасности в Америке.