Российские ученые нашли способ замедлить глобальное потепление

Ученые из Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы выяснили, что искусственные почвы способны замедлить глобальное потепление, активно «впитывая» парниковые газы в холодном климате. Результаты их работы были опубликованы в журнале Catena.

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Согласно пояснениям пресс-службы Российского научного фонда (РНФ), почвенные смеси обладают функцией дыхания, позволяя микробам поглощать и выделять углекислый газ. Интенсивность этого процесса зависит от состава почв.

Кроме того, смеси «чистых» почвенных компонентов, известных как техносоли, часто содержат отходы промышленных производств. Смеси на основе торфа, песка и суглинка активно используются для озеленения городов в арктической зоне.

Исследователи РУДН испытали, как техносоли с различным составом способны поглощать оксиды углерода и азота из воздуха в Апатитах. Специалисты установили, что годовое поглощение углерода растениями на изученных техносолях будет в два раза выше, чем выделение углекислого газа из почв Арктического региона. В то же время в умеренном климате объем выделяемого углекислого газа вырастет на треть по сравнению с «местными» почвами.

Ученые считают, что эти наработки могут быть применены для разработки рекомендаций по использованию почвенных смесей в городском озеленении.

— Это позволит учесть экологический эффект таких почв, что особенно важно для создания комфортной и устойчивой городской среды в условиях Арктической зоны России, — отметила руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра «Смарттехнологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» РУДН Мария Корнейкова, слова которой приводит «Москва 24».

Тем временем льды Антарктиды продолжают таять. Некоторые специалисты в области науки предполагают, что таяние ледников на континенте поспособствует образованию гигантских цунами.