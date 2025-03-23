Российские ученые нашли способ замедлить глобальное потепление

Вечерняя Москва

Ученые из Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы выяснили, что искусственные почвы способны замедлить глобальное потепление, активно «впитывая» парниковые газы в холодном климате. Результаты их работы были опубликованы в журнале Catena.

Российские ученые нашли способ замедлить глобальное потепление
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Согласно пояснениям пресс-службы Российского научного фонда (РНФ), почвенные смеси обладают функцией дыхания, позволяя микробам поглощать и выделять углекислый газ. Интенсивность этого процесса зависит от состава почв.

Кроме того, смеси «чистых» почвенных компонентов, известных как техносоли, часто содержат отходы промышленных производств. Смеси на основе торфа, песка и суглинка активно используются для озеленения городов в арктической зоне.

Исследователи РУДН испытали, как техносоли с различным составом способны поглощать оксиды углерода и азота из воздуха в Апатитах. Специалисты установили, что годовое поглощение углерода растениями на изученных техносолях будет в два раза выше, чем выделение углекислого газа из почв Арктического региона. В то же время в умеренном климате объем выделяемого углекислого газа вырастет на треть по сравнению с «местными» почвами.

Ученые считают, что эти наработки могут быть применены для разработки рекомендаций по использованию почвенных смесей в городском озеленении.

— Это позволит учесть экологический эффект таких почв, что особенно важно для создания комфортной и устойчивой городской среды в условиях Арктической зоны России, — отметила руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории арктических урбоэкосистем научного центра «Смарттехнологии устойчивого развития городской среды в условиях глобальных изменений» РУДН Мария Корнейкова, слова которой приводит «Москва 24».

Тем временем льды Антарктиды продолжают таять. Некоторые специалисты в области науки предполагают, что таяние ледников на континенте поспособствует образованию гигантских цунами.

Наука и техника
Патрис Лумумба
РУДН