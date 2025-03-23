Эксперт назвал приложения для смартфона, которые крадут деньги

Эксперт по безопасности данных Максим Годымчук предупредил о приложениях, таящих в себе потенциальную опасность для владельцев смартфонов. Главную угрозу представляют собой фишинговые программы, искусно маскирующиеся под интерфейсы банковских приложений.

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Киберпреступники создают безупречные имитации банковских сервисов с коварной целью – завладеть конфиденциальной информацией и финансовыми активами пользователей. Разоблачить подделки можно по орфографическим неточностям, несоответствию визуального оформления оригиналу и распространению через неофициальные источники.

Второй класс опасных программ представляют собой приложения для негласного наблюдения. Сюда относятся как специализированные шпионские программы, так и вполне легальные приложения родительского контроля или мониторинга персонала. Подобное программное обеспечение может быть использовано злоумышленниками для тайной слежки за пользователями, перехвата личной переписки и телефонных разговоров, доступа к камере и микрофону устройства. Сигналами наличия подобных вредоносных программ могут служить ускоренная разрядка аккумуляторной батареи, необъяснимый рост потребления интернет-трафика и необычные звуки, возникающие в процессе работы устройства.

В третью группу риска входят приложения, требующие избыточные права доступа к функциям смартфона. Например, когда элементарное приложение-фонарик запрашивает доступ к списку контактов, текстовым сообщениям или данным о местоположении. Такие программы могут осуществлять сбор конфиденциальных данных и передавать их посторонним лицам, включая рекламные сети или хакеров.

В целях защиты от подобных угроз эксперт настоятельно рекомендует устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов, тщательно анализировать запрашиваемые разрешения, использовать антивирусные программы, остерегаться сомнительных ссылок и регулярно обновлять операционную систему. Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить сохранность персональных данных и финансовых средств.