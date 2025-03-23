Таяние ледника Эвереста лишит воды миллионы людей, выяснили ученые

Британские ученые из Университета Лидса (UOL) совместно с коллегами из Университета Аберствита поднимутся на Эверест, чтобы изучить таяние ледника Кхумбу. Его исчезновение может иметь катастрофические последствия для населения нескольких стран, зависящих от гималайских водных ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте UOL.

© Газета.Ru

Ледники Гималаев остаются жизненно важным источником воды для миллионов людей в Непале, Индии, Пакистане и других странах региона. Талая вода используется для орошения, санитарии и гидроэнергетики. Однако изменения в скорости таяния ледников могут поставить под угрозу этот ресурс, особенно в предгорьях, где население особенно уязвимо к нехватке воды.

Экспедиция сосредоточится на Западном цирке, где, по мнению специалистов, интенсивное солнечное излучение вызывает таяние снега даже при отрицательных температурах воздуха.

Исследователи будут работать на высоте более 6000 метров над уровнем моря, пробурив ледник для измерения температуры льда.

Им предстоит преодолеть ледопад Кхумбу — один из самых опасных участков маршрута на Эверест. Снаряжение будет доставлено на вертолет, а команда разобьет лагерь на льду, где ночные температуры опускаются ниже -10°C.

Для бурения скважин и сбора данных ученые будут использовать солнечные батареи, аккумуляторы и пропан, поскольку традиционные источники энергии на такой высоте ненадежны. Данные будут передаваться в реальном времени через спутники, что сократит необходимость в дополнительных поездках.

Предыдущие исследования показали, что температура льда в нижних частях ледника Кхумбу выше, чем ожидалось. Новые данные помогут улучшить климатические модели, используемые для прогнозирования изменений ледников и водоснабжения в регионе.