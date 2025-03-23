В Google Картах начали исчезать воспоминания из «Хронологии»

Компания Google сообщила пользователям iOS и Android о необходимости обновить настройки временной шкалы Google Maps Timeline — раздел «Хронология», — чтобы перенести данные на устройство пользователя. Те, кто не выполнил это, могли обнаружить, что информация удалена.

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В электронном письме Google объяснила произошедшее «технической проблемой», которая привела к удалению данных временной шкалы у части пользователей. Как отмечает портал PhoneArena, эта проблема всё-таки не связана с обновлением настроек.

«Хронология» обеспечивает визуальное представление истории поездок пользователя с использованием Google Карт: в разделе доступны вкладки «День», «Поездки», «Статистика», «Места», «Город», «Мир» с соответствующим контентом на основе навигации.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить «Историю местоположений» на своём телефоне. В письме Google упоминает, что пользователи с защищёнными шифрованием резервными копиями, сохранёнными на серверах Google, смогут восстановить данные. Для восстановления данных пользователь должен импортировать резервную копию из облака. Без включённого резервного копирования данные не могут быть восстановлены.