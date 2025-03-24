Раскрыты характеристики нового складного смартфона Motorola Razr

Согласно свежим утечкам, складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra получит внешний экран с необычной частотой обновления 165 Гц. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на обновления баз китайских сертификационных центров TENAA и 3C.

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Motorola Razr 60 Ultra, вместе со своим собратом Razr 60, ранее в этом месяце прошел сертификацию 3C в Китае. Обе модели также появились на платформе сертификации TENAA. Хотя о Razr 60 известно немного, полные спецификации модели Ultra были раскрыты в листинге TENAA, что дает представление о том, чего ожидать от этого премиального телефона-раскладушки.

Согласно листингу TENAA, Razr 60 Ultra будет оснащен 6,96-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 1224 на 2992 пикселей. Внешний экран имеет размер 4 дюйма с разрешением 1080 на 1272 пикселей, и, что важно, ожидается, что он будет поддерживать высокую частоту обновления 165 Гц, как и Razr 50 Ultra. Это сделает внешний дисплей невероятно плавным для скроллинга, игр и других задач. Размеры устройства в разложенном виде составляют 171,48 на 73,99 на 7,29 мм, а вес – 199 граммов.

Под «капотом» Razr 60 Ultra оснащен чипсетом с частотой 4,32 ГГц – 3,53 ГГц, который, по-видимому, является моделью Snapdragon 8 Elite. Он будет доступен в нескольких вариантах оперативной памяти: 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и даже 18 ГБ. Ожидается, что варианты хранения данных будут включать 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и массивный вариант на 2 ТБ.

Razr 60 Ultra оснащен двухэлементным аккумулятором емкостью 4275 мАч (1090 мАч + 3185 мАч), с типичной емкостью около 4500 мАч.

Что касается фотографии, Razr 60 Ultra, как говорят, будет оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой для высококачественных селфи и видеозвонков. На задней панели ожидается установка двойной камеры с двумя 50-мегапиксельными сенсорами. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Сообщается, что устройство будет доступно в темно-зеленом, красном и «деревянном» цветах.

Ожидается, что Motorola официально представит серию Razr 60 в ближайшие месяцы.