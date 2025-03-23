Рассекречены характеристики компактного флагмана от OnePlus

В сети появились подробности о новом смартфоне OnePlus 13T, который, как ожидается, станет «компактным флагманом». Согласно данным китайского сертификационного агентства 3C, устройство с каталожным номером PKX110 получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Информацию о сертификации и ключевых характеристиках OnePlus 13T опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station (DCS). Сертификация 3C подтверждает поддержку 80-ваттной быстрой зарядки, но другие технические детали пока не раскрываются.

Тем не менее, предыдущие утечки позволяют составить более полное представление о новинке. Ожидается, что OnePlus 13T будет оснащен 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Также сообщается о наличии подэкранного сканера отпечатков пальцев.

В плане дизайна, смартфон получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Овальный модуль камеры на задней панели, по слухам, будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

Сердцем устройства, как и ожидалось, станет мощный процессор Snapdragon 8 Elite. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мАч, возможно, с поддержкой беспроводной зарядки.

OnePlus, по сообщениям, готовит новинку к выпуску на китайском рынке во втором квартале этого года.